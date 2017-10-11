أحمد خميس

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في وزارة الداخلية أن احصائية ادارة جوازات المطار والتي تقع ضمن اختصاصات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المنافذ اللواء منصور العوضي أشارت إلى أن اجمالي عدد المسافرين عبر منفذ مطار الكويت الدولي خلال الفترة من 1 - 30/٩/2017 بلغ 1.102.280 مسافرا.

وبينت الإدارة ان حركة دخول المسافرين بلغت 685.368 منهم 237.342 مسافرا كويتيا و34.653 مسافرا من مواطني دول مجلس التعاون و413.373 مسافرا من باقي الجنسيات، في حين بلغت حركة الخروج 416.912 مسافرا، منهم 140.138 مسافرا كويتيا و33.578 مسافرا من مواطني دول مجلس التعاون و243.196 مسافرا من باقي الجنسيات.