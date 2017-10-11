ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (إدارة البحث والتحري) تمكنت من ضبط مكتب خدم وهمي يقوم بالنصب على المواطنين والوافدين بتوفير عمالة منزلية وإعطائهم سندات قبض بالمبالغ المحصلة منهم، وذلك دون أي سند قانوني أو أوراق رسمية.

وبناء على المعلومات والتحريات التي قامت بها إدارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بوجود شبكة تتاجر بالبشر عن طريق مكتب خدم وهمي يديره مجموعة من الأفراد من جنسيات مختلفة وبعد إجراء التحريات والتأكد من صحة المعلومات والتعرف على عنوان المكتب واتخاذ الإجراء القانوني تم ضبط 11 من الرجال و7 من النساء متغيبات عن كفلائهن، وبالتحقيق معهم تبين وجود بعض بلاغات التغيب عنهم والبعض منهم مطلوب على ذمة قضايا.

هذا، وتمت إحالة الجميع إلى جهة الاختصاص.

كما تمكنت إدارة البحث والتحري من ضبط 11 شركة تحمل تراخيص تجارية وعلى كفالتها 44 إقامة وتبين أنها مغلقة وغير قائمة ولم تزاول النشاط، وقد تم وضع قيود أمنية على تلك الشركات والعمالة ومخاطبة وزارة الشؤون (إدارة تفتيش العمل) ووزارة التجارة (إدارة التراخيص) لاتخاذ اللازم.