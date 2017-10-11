محمد الجلاهمة

أمر وكيل نيابة الأحمدي بضبط وإحضار مواطن، وذلك للوقوف على مبررات اعتدائه على فتاة بالضرب في اسطبلات الفروانية، وأرفقت المجني عليها تقريرا طبيا يشير إلى الإصابات التي لحقت بها والتي تمثلت في إصابتها بجرح قطعي استدعى قيام الأطباء بعمل 4 غرز.

وكانت مواطنة من مواليد 1986 قد تقدمت الى مخفر الأحمدي وأبلغت عن تعرضها للضرب في منطقة كبد، وبسؤالها عن الشخص الذي تتهمه، قالت إن المدعى عليه يدعى «ع.ص» يقيم في منطقة النسيم وقدمت المبلِّغة بياناته بما في ذلك رقم هاتفه.

ومن المقرر إحضار المدعى عليه لسؤاله عن الأسباب التي دعته إلى ضرب الفتاة، وأسباب وجودهما في الإسطبلات.