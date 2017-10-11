عبدالكريم أحمد

أقدم لصوص مجهولون على إتلاف مركبتي مواطن خلال توقفهما أمام منزل صاحبهما في منطقة هدية، وسلب منهما هاتفا نقالا ومبلغ 90 دينارا.

وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنا فوجئ لدى استيقاظه صباحا بتعرض مركبتيه الأولى أوروبية والأخرى أميركية رباعية الدفع للإتلاف عن طريق كسر زجاجها باستخدام طابوق كبير، وبتفقدهما من الداخل اكتشف اختفاء الهاتف والمبلغ المالي.

وأضاف المصدر أن مخفر منطقة هدية قيد قضية سرقة ضد مجهول في الواقعة، وقد استمع لأقوال الشاكي الذي أكد عدم معرفته بالسارق أو شكوكه بأي شخص غير أنه رجح وقوع السرقة خلال نومه فجرا.

وتابع أن رجال الأدلة الجنائية قاموا برفع البصمات عن المركبتين بينما باشر رجال المباحث تحرياتهم سعيا للوصول إلى الجاني.