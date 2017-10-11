هاني الظفيري - أحمد خميس

تمكن رجال مباحث تنفيذ الأحكام بمحافظة الأحمدي من ضبط مواطن مطلوب لتنفيذ أحكام بالسجن لمدة 90 عاما في قضايا الاتجار بالمخدرات.

وفي التفاصيل، كشف مصدر أمني ان تعليمات صدرت من المدير العام لادارة تنفيذ الأحكام اللواء فراج الزعبي ومتابعة مدير ادارة البحث والمتابعة لتنفيذ الأحكام الجنائية العقيد رائد الشطي بضرورة ضبط المتهم لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.

وقام رجال مباحث تنفيذ الأحكام بمحافظة الأحمدي بالبحث والتحري عن المواطن المطلوب على ذمة عدة قضايا صادر فيها أحكام نهائية لمدة تجاوزت الأشهر الخمسة حيث توصلوا الى معلومات من مصادر سرية تفيد بوجود المواطن تاجر المخدرات البالغ من العمر 37 عاما في مسكنه بمنطقة العارضية ويدعي الثراء والرفاهية والعمل في مجال المقاولات.

وأضاف: بعد التأكد من دقة المعلومات وصحتها والتعرف على هوية المطلوب ومتابعته توجهت قوة من رجال مباحث تنفيذ الأحكام وألقت القبض عليه رغم محاولته مقاومتهم بقصد الفرار إلا انهم تمكنوا من السيطرة عليه وإحالته الى ادارة التنفيذ.