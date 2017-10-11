برأت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد إسماعيل زايد شابا من ضرب حدث على رأسه من الخلف وإصابة عينه أثناء تفريقه مشاجرة حدثت بين مجموعة من شباب.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة أنه أحدث أذى بالمجني عليه أفضى إلى إصابته بعاهة مستديمة بعينه اليمنى تقدر نسبتها 4% من قدرة الجسم الكلية من الجسم.

وترافع عن المتهم المحامي محمد القطان وأثبت خلال دفاعه أنه من المقرر بقضاء التمييز انه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من حكمها أنها فحصت الدعوى وأحاطت بكل ظروفها وبأدلة الثبوت فيها ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ما دام استخلاصها سائغا يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق.

وقال المحامي القطان: إن اتهام المجني عليه مبني على ما قرره الشاهدان اللذان لم ينالا قناعة المحكمة واطمئنانها، خاصة أن المتهم اعتصم بالإنكار منذ فجر التحقيقات.