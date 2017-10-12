هاني الظفيري محمد الدشيش

تمكنت اجهزة وزارة الداخلية وتحديدا رجال النجدة والأمن العام من السيطرة على مواطن احتجز أسرته وهدد بإلحاق الاذى بهم، كما اعتدى على رجال الامن وصدرت عنه تصرفات غير لائقــة بحقهم.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد انتشر عليها مقطع فيديو لشخص مصاب بحالة هستيرية احتجز أسرته داخل منزله، وورد بلاغ الى العمليات بقيام شخص باحتجاز اسرته داخل منزله وعلى الفور تحركت قوة من رجال الامن الى مكان البلاغ وعند وصولهم تبين ان الشخص المذكور مصاب بحالة هستيرية وعند محاولة اقناعه بإطلاق سراح عائلته قام بالاعتداء على بعض رجال الامن بآلة حادة «سكين» وتم نقلهم الى المستشفى وتمكنت قوة الشرطة من القبض عليه وتبين أنه من اصحاب السوابق ويتعاطى المخدرات، وأحيل إلى جهة الاختصاص.

هذا وكرم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح قوة الأمن التي سيطرت على الشخص «المهستر» والقت القبض عليه.