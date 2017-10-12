عبدالله قنيص

شرعت أجهزة وزارة الداخلية في البحث عن 3 أشخاص في العقد الثالث من عمرهم اصطدموا بدورية أمن وهربوا بعد أن تجاوزوا إشارة ضوئية حمراء. وبحسب مصدر أمني ومقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل، فإن دورية اشتبهت في مركبة صالون حديثة على شارع الغوص، ولدى الطلب من قائدها التوقف، رفض الامتثال لتعليمات الأمن واصطدم بالدورية، وهو ما دعا رجال الدورية للحاق بالمركبة بعد رصدها تتجاوز إشارة ضوئية حمراء، وتم إجبار السيارة على التوقف، ولكن الشباب الثلاثة تركوا المركبة وهربوا على الأقدام.

هذا ولم تعرف الأسباب التي دعت الشباب إلى الهرب وإذا ما كان بحوزتهم ممنوعات أم لا!