عبدالكريم أحمد
أيدت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف حكم أول درجة ببراءة مواطنين اثنين من اقتحام مدرسة في ضاحية الزهراء ليلا وسرقة مبلغ 60 دينارا بعد كسر بابها وزجاجها وتهديد حارسها بسكين.
وأكد وكيلا المتهم الأول المحاميان عبدالله الكندري وعبدالرحمن المقدم في مرافعتهما تناقض الدليل القولي والفني وبطلان أقوال شهود الإثبات والتناقض بأقوال المبلغ ومجري التحريات.
وأشارا إلى أن موكليهما كانا يسيران في أرجاء منطقتهما السكنية فاستوقفهما ضابط الواقعة واقتادهما إلى المخفر وأرغمهما على الاعتراف بالتهم رغم عدم علاقتهما بها.