هاني الظفيري

كاد مصري ان يضحي بنفسه من اجل انقاذ روح تلميذة كويتية في المرحلة الابتدائية كانت تعبر الطريق، فحملها المصري بعد مشاهدته لمركبة قادمة بسرعة فتعرض هو للدهس واصيب بكدمات في الرجلين بعد ان نقل الفتاة الى الرصيف في ثوان. وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية قد تلقت بلاغا عن حادث دهس قرب احدى مدارس منطقة الرميثية، فتوجه رجال الأمن وفنيو الطوارئ الطبية وتم تقديم الاسعافات الأولية للمصري وادخاله مستشفى مبارك للعلاج، وكشف مصدر امني أن الوافد المصري هو عامل بناء شاهد مركبة مسرعة باتجاه الطفلة فأسرع اليها وحملها بعيدا.