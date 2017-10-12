كــرم وكيـل وزارة الداخلية لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح بحضور مدير عام مديرية امن محافظة الفروانية اللواء ركن صالح مطر عددا من منتسبي المديرية الفروانية والذين اسهموا في القبض على وافد عربي يقوم بتوريد المخدرات وأموال وهواتف نقالة إلى داخل السجن المركزي عن طريق طائرة لاسلكية.

كما كرم اللواء إبراهيم الطراح ومدير عام مديرية امن محافظة مبارك الكبير اللواء فؤاد الأثري ضابطا لجهوده المتميزة لنشاطه الملحوظ في ضبط وملاحقة الخارجين على القانون وأدائه المتطور في العمل ومحافظته على الأمن العام.

وأثنى اللواء الطراح على جهود المكرمين جميعا والتعاون والتنسيق فيما بينهم، مؤكدا بذلك أن تعاونهم المستمر والبناء يسهم في الحفاظ على أمن البلاد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد والعطاء حتى يكونوا قدوة لزملائهم.