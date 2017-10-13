محمد الجلاهمة

فتحت الإدارة العامة للإطفاء بالتنسيق مع الأدلة الجنائية تحقيقا للوقوف على ملابسات حريق الظهر الذي أدى الى وفاة مواطنة وإصابة زوجها وابنها، وتم رفع الآثار لكشف الأسباب التي أدت الى الحريق.

وبحسب مصدر أمني، فإن غرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء تلقت بلاغا فجر امس يفيد باندلاع حريق بأحد المنازل الواقعة في منطقة الظهر وتضمن البلاغ وجود أشخاص محتجزين، وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء من مركزي مبارك الكبير للمواد الخطرة والقرين. وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإطفاء النيران.

وتبين لرجال الإطفاء ان المنزل الذي شهد الحريق المأساوي مكون من طابقين وتبين من المعاينة ان الحريق نشب في الصالة الكائنة بالطابق الأرضي وقد أتى الحريق على جزء كبير من الطابق نفسه والذي أسفر عن وفاة مواطنة وإصابة زوجها وابنهما، وتم تسليم المصابين إلى فنيي الطوارئ الطبية ووصفت حالتهما بالمستقرة.

هذا وأكد بيان صادر عن الإطفاء ان فريق من مراقبة تحقيق حوادث الحريق حضر الى الموقع وقام بمعاينة الحادث معاينة أولية للبحث في أسباب الحريق وملابساته.