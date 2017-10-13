اللواء العوضي: تطوير العنصر البشري حتى يكون الأداء متميزاً شكلاً ومضموناً

نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح شهد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري امس حفل تخريج دورة إعداد المدربين في قطاع أمن المنافذ (أمن المطار) بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي.

وأكد الفريق الدوسري في كلمته أن الهدف الأساسي من هذه الدورات إيجاد العنصر البشري الوطني المختص على أعلى مستوى لمواكبة التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم، مشيرا بذلك إلى أن هناك توسعا في المنافذ والمطارات ولابد من العمل على توفير جميع احتياجاتها من العناصر البشرية المدربة تدريبا على أعلى أسس علمية منهجية حتى تتميز المنظومة الأمنية في جميع القطاعات العاملة.

وأعرب الفريق الدوسري عن شكره وتقديره لمركز دبي لأمن الطيران المدني والذي قدم التدريبات النظرية والعملية للمتدربين، كما أعرب عن سعادته لما شاهده من تطور ملحوظ وإقبال المتدربين على التحصيل العلمي لاكتساب المعلومات والخبرات مما يسهم في إنجاح العمل، وأشار إلى أن جميع القيادات الأمنية تعمل على تميز العمل والأداء شكلا ومضمونا حتى يكون رجل الأمن مثاليا ويشهد له المواطن والمقيم.

كما أشار إلى أن تدشين العمل في المركز التخصصي بقطاع المنافذ نقلة نوعية نفخر بها، مشيرا إلى ضرورة تقديم أعلى مستوى من التدريب في مجال امن المنافذ ومنفذ مطار الكويت الدولي، حيث إن المنافذ تعتبر الواجهة الحضارية للبلاد، ومشددا على إقامة العديد من الدورات المتخصصة أثناء الخدمة لإكساب الخبرات وتبادل المعلومات بين منتسبي القطاعات.

وكان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي ألقى كلمة أكد فيها أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح يؤكد دوما على أهمية العنصر البشري وضرورة تطوير الأداء علميا وعمليا حتى يكون العمل الأمني متميزا، مشيرا إلى أن هذا المركز سيلبي جميع الاحتياجات في التدريب في قطاع أمن المنافذ حيث سيكون هناك تعاون وثيق ومستمر مع جميع الجهات المعنية في المراكز الحدودية، وذلك بغية إعداد العنصر البشري وتأهيله للعمل تحت أي ضغوط في العمل، وانطلاقا من الاستعداد لإنشاء المطار الجديد والحاجة الماسة إلى عناصر بشرية مدربة، ستكون هناك دورات متخصصة في شتى مجالات التفتيش الأمني، والتعامل مع أي أحداث طارئة من خلال التدريب المتميز ومواكبة تطورات العمل في المنافذ الحدودية، مشيرا إلى أننا نحتفل اليوم بختام دورة «إعداد مدربين لأمن الطيران المدني» والذي شارك فيها 20 متدربا، ومن اجتازها أصبح مدربا معتمدا من قبل منظمة الإكاو العالمية.

من جانبها، قامت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بإعداد وتجهيز فيلم وثائقي عن نشأة مركز التدريب التخصصي وتطور مبناه والملحقات به من تقنيات حديثة وأجهزة تدريب تم عرضه في الحفل.

وهذا وقام الفريق الدوسري نيابة عن الشيخ الجراح بتكريم المحاضرين والمتدربين معربا عن شكره لدولة الإمارات العربية الشقيقة لدورها في إعداد الكوادر الوطنية للتدريب والذين يتم اعتمادهم من قبل منظمة الإكاو العالمية.

حضر التخريج مدير عام الإدارة العامة لأمن المطار اللواء وليد الصالح، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني العميد عادل الحشاش، ومدير عام الإدارة العامة لأمن الموانئ بالوكالة العقيد عاطف الحبشي، وعدد من القيادات الأمنية.