تحرير مخالفة عدم حيازة رخصة قيادة لأحد المتهمين في القضية

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

أحيل الى مخفر شرطة ميناء عبدالله يوم امس 3 وافدين مصريين وباكستاني بتهمة السرقة، وتم التحفظ على 640 ليترا من مادة الديزل و45 دينارا تمهيدا لإحالة المتهمين والمتحفظات الى النيابة، وجاءت إحالة الوافدين الثلاثة بعد ضبطهم بسرقة مشهودة اذ ضبطوا خلال قيامهم بسرقة الديزل وبيعه مقابل السياج الامني لميناء عبدالله وتحديدا خارج المصفاة، وبحسب مصدر امني فإن دورية امنية رصدت اشخاصا يتوقفون بشكل مريب فجر امس خارج مصفاة ميناء عبدالله، ولدى اقتراب الدورية حاول الاشخاص الثلاثة الهرب، ولكن تم ضبطهم وضبط 3 صهاريج كانوا على متنها، وتبين ان الاشخاص الثلاثة هم باكستاني ويدعى (و. صديق) والثاني مصري ويدعى (ع.

جمال) من مواليد 1984 والثالث (م. مصطفى) من مواليد 1990 وبالتحقيق معهم اعترف المتهم الثاني بأنه قام ببيع 640 ليترا من مادة الديزل مقابل 45 دينارا على الوافد الباكستاني وانه اي المتهم الثاني اشترى الديزل من المتهم الثالث، كما كشفت قضية السرقة تلك عن ان المتهم الاول (الباكستاني) لا يحمل رخصة قيادة حسب جهاز الحاسب الآلي للمرور، ولا يوجد دفتر ملكية للصهريج الذي كان يحمل بداخله المسروقات.