هاني الظفيري
قضت الدائرة التجارية الأولى برئاسة المستشار عيسى بوغيث برفض تظلم احـدى الشركات وإلزامها بأداء مبلغ نصف مليون دينار بالإضافة إلى المصروفات الى شركة دائنة لها.
وكان المحامي سعد اللميع دفع بأن الشركة الدائنة الموكل عنها سبق أن استصدرت أمر أداء ضد الشركة المدينة بمبلغ نصف مليون دينار، إلا أنها رفضت السداد واتجهت الى المماطلة باتخاذها للعديد من الاجراءات القانونية بهدف إلغاء ما تم استصداره ضدها وآخرها هذا التظلم الذي قضي برفضه، ونحن الآن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ والبالغة 7%.