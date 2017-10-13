هاني الظفيري- محمد الدشيش

شهد طريق الدائري الخامس في التاسعة من صباح امس حادثا مروريا احدث شللا في الاتجاهين. ولعل مصدر الشلل خاصة في الاتجاه نحو السالمية لم يكن بفعل الحادث فحسب، وإنما لالتقاط صور ومقاطع فيديو للحادث الغريب.

هذا ولم يتسبب الحادث الذي وصف بـ «التلفزيوني» بإصابات تذكر، وخرج قائـــد المركبة سالماً.

وكانت عمليات الداخلية تلقت بلاغاً يفيد بتصادم بين مركبة صالون وأخرى رباعية الدفع على طريق الدائري الخامس مقابل منطقة الجابرية، حيث توجهت سيارات الاسعاف والاطفاء ودوريات المرور للتعامل مع الحادث وفتح تحقيق.

من جهة أخرى، توفـــي شخص مجهـــول الهوية إثر انقــلاب مركبة رباعية على طريق السالمي الكيلو 90 وسجلــت قضية انقلاب ووفاة.