عبدالكريم أحمد

قضت محكمة الجنايات بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ لمواطن قام بتزوير ملف جنسيته بإضافة غير كويتيين إليه بطريق التزوير واستغلال حسن نية الموظف وذلك مقابل مبلغ مالي.

من ناحية أخرى، حجزت محكمة الجنايات دعوى يتهم بها عدد من المواطنين بينهم الإعلامي سعد العجمي وعباس الشعبي، بترديد خطاب النائب الأسبق مسلم البراك في ساحة الإرادة، للحكم يوم 19 من الشهر الجاري.

ومن جهته، قرر قاضي تجديد الحبس إخلاء سبيل مواطن بكفالة مالية قدرها 200 دينار بقضية يتهم فيها بتزوير الجنسية الكويتية عن طريق إضافة شخصين لملفه وذلك بعدما حضر محاميه علي العصفور وطلب إخلاء سبيله كونه مواطنا معلوم السكن ولا يخشى فراره.