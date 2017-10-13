أحمد خميس

بعد تردد حسم مواطن امره وقرر ان يسجل قضية دخول مسكن بحق وافد عربي وارتكابه فعلاً فاضحاً.

وقام بتسجيل قضية في مخفر الرميثية رغم ابلاغـه بـأن الوافـد العاري الـذي ضبط داخـل منزلـه مضطرب نفسيا، ولديـه ملـف في الطـب النفسـي، مشيـرا الى انـه يشك في هذه الواقعة.

وبحسب مصدر امني فــإن مواطنا تقدم الى مخفر الرميثيــة وقال في إفادتــه انه تلقى اتصالا من خادمته الآسيوية، حيث قالت له «في نفرات ماكو ملابس في المطبخ».

وأضاف: سارعت برفقة ابني وإذ بي اجد الوافد وهو من المقيمين في منزل مجــاور عاريا تمامـــا، ومضـــى بالقول: حضر اقاربه وأبلغونـي انه مريض ويعالج فــي الطب النفسي، ولكــن بعد ان اطلقت سراحـــه احسســـت بالذنــب لاحتمالية ان يكون الادعـــاء بالمرض محاولة للإفـــلات من العقاب.