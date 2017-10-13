أحمد خميس ـ سعود الدعيج

لقـي طفـــل مصري 3 سنوات مصرعه خلال نقله بواسطة والده الى مستشفى الجهراء، وذلك عقب سقوطه من سطح منزل أسرته في منطقة فهد الأحمد.

وقال مصدر أمني إن والد الطفل- ويعمل مدرسا- أبلغ جهات التحقيق بأنه كان يعتقد أن ابنه دهس بمركبة مجهولة إلا أن جارتهم المواطنة أبلغت ضابط الواقعة بأنها شاهدت الطفل وهو يهوي من على السطح مضرجا في دمائه.

من جهة أخرى، فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا للوقوف على انتحار وافد لبناني (28 عاما) داخل منزله في الجابرية بظروف غامضة. وأمر وكيل النيابة بتصنيف القضية باعتبارها شبهة جنائية، وكانت عمليات الداخلية تلقت بلاغا بالواقعة وبانتقال الأجهزة المعنية تكشف لها ان الوفاة مرت عليها 3 ساعات.