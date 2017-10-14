أكد الفريق خالد المكراد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء عن ريادة الكويت في الحد من مخاطر الأزمات والكوارث وحماية البشرية من الكوارث الطبيعية والتي هي من صنع الإنسان من خلال الالتزام بالتوصيات الدولية التي حددت وفق اطار سينداي لمكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر وترجمتها على أرض الواقع بتنفيذ تلك الأهداف والغايات.

وأضاف الفريق المكراد في ذكرى اليوم العالمي للحد من المخاطر ان استدراكنا الكامل لمختلف الأزمات والكوارث والمتغيرات يشهدها العالم، مبينا الاستعداد الأمثل للإدارة العامة للإطفاء من خلال التكامل والتعاون بين الأجهزة الحكومية والتخطيط الإستراتيجي وبناء قدرات العنصر البشري في ضوء معايير دولية وفق توصيات وإطار مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث «سينداي» والمشاركة الفعالة التي تترجم بتوجيهات الى ضابط الارتباط الوطني للكويت لدى مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث الرائد مشاري الفرس في إطار المساهمة في دعم المشاريع الدولية لنمو الأجهزة للحد من مخاطر الكوارث، آخرها ورشة العمل الدولية لمكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر التي أقيمت هذا الأسبوع في أبوظبي والتي استعرض فيها الرائد الفرس التوصيات والخطط التي تساهم في تدعيم الإطار الدولي للتخفيف من الأضرار والتأهب الأمثل لمختلف الأزمات.