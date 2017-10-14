محمد الجلاهمة

تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغاً يفيد بحالة شروع بالانتحار في المنقف، وعليه توجهت على الفور دوريات الأمن والإسناد بمديرية أمن الأحمدي، وشاهد رجال الأمن وافدا لبنانيا تسيل منه الدماء ونقل عبر الإسعاف الى مستشفى العدان لإنقاذه حيث قام بجرح نفسه بسكين قاصدا الانتحار، وتم عمل تقرير يفيد بإصابته بجرح قطعي باليد اليسرى وعمل له 15 غرزة للجرح، وأبلغ بذلك وكيل نيابة الأحمدي الذي أمر بتسجيل قضية الشروع بالانتحار، وتقوم السلطات الأمنية بالتحقيق مع اللبناني لمعرفة ملابسات محاولته الانتحار وسجلت قضية في مخفر أبوحليفة.