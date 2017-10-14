هاني الظفيري - محمد الجلاهمة

لقي مواطن حتفه بعد انحراف مركبته وانقلابها في منطقة بيان على الطريق المتفرع من طريق الفحيحيل السريع، وكان رجال إطفاء مركز السالمية بقيادة الرائد بدر الكندري هرعوا الى حادث انقلاب مركبة صالون بالقرب من المحول الرئيسي الكائن في منطقة بيان، وعند وصول الفرقة للموقع تبين وفاة قائد المركبة وهو مواطن، وقام رجال الإطفاء بتسليم المتوفى الى رجال الأمن تمهيدا لتسليمه الى الأدلة الجنائية. وحضر الى الموقع بجانب رجال الإطفاء ورجال وزارة الداخلية فنيو الطوارئ الطبية.

من جهة اخرى، كتبت النجاة لمواطن بعد اصطدام سيارته الرباعية الأميركية برافعة على طريق محمد حبيب مناور وتحديدا بين منطقتي حطين والسلام وتم توجيه رجال المرور والاسعاف وتبين ان الشخص لم يصب بأي إصابات الا ان سيارته الاميركية قد «تفلشت» جراء الاصطدام.