عبدالكريم أحمد

أدى تعرض أطفال للتعذيب على يد والدتهم وصديقها إلى إسقاط حضانتها لهم وانتقالها إلى والدتها، وذلك لعدم أمانتها عليهم وفقا لحكم جزائي نهائي.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس الأم وصديقها 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لقيامهما بتعذيب الأطفال باستخدام آلة حادة «سكين» ومقص أظافر، وبعد تأييد الحكم لجأت الجدة إلى محكمة الأسرة لإسقاط الحضانة عن ابنتها. فأصدرت المحكمة حكمها بإسقاط حضانة الأم وإثباتها لجدتهم «والدة الأم»، وقضت لها المحكمة وفقا لما تقتضيه مصلحة الأطفال.

وأكد وكيل الجدة المحامي عبدالعزيز البلوشي، انه قدم مجموعة من الأدلة والمستندات التي تؤكد أحقية موكلته بحضانة أحفادها، مشيرا إلى أن استمرار حضانتهم لدى الأم من شأنه أن يضرهم ويؤثر عليهم نفسيا.