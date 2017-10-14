عبدالله قنيص

تلقى وافد مصري عدة ضربات على يد وافد فلسطيني في منطقة صباح الاحمد السكنية، وذلك نتيجة خلافات وقعت بينهما بسبب العمل، وتوجه الوافد المصري الى المستشفى وأحضر تقريرا طبيا بالإصابات التي لحقت به نتيجة الاعتداء عليه وتقدم الى السلطات الأمنية وسجل قضية ضد الفلسطيني وجار استدعاء الأخير للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه.

كما تعرض وافد مصري الى الاعتداء بالضرب من قبل قائد مركبة سوداء اللون أثناء سيرهما على الطريق وجاء ذلك الاعتداء في منطقة المهبولة وعليه توجه الوافد الى السلطات الأمنية في مخفر الرقة وجار ضبط المعتدي بعد ان قدم الوافد بيانات المركبة التي كان يقودها المعتدي.