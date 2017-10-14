هاني الظفيري

ألقى رجال سرية المهام التابعة لمديرية امن حولي القبض على وافدة عربية بمنطقة حولي. بعد الاشتباه فيها من قبل رجال الدورية وعند الاستعلام عنها اتضح انها مسجل ضدها تغيب، كما عثر بحوزتها على كمية من الحبوب المخدرة بنحو 17 حبة.

كما ألقي القبض على فتاة من قبل رجال أمن الأحمدي عندما تم الاشتباه فيها في منطقة أبوحليفة، حيث كانت الفتاة تسير مستخدمة مركبتها ولكن المفاجأة ان رجال الدورية ظهروا لها، مما جعلها ترتبك عندما تم استيقافها، حيث كانت في حالة تعاط، وعند تفتيشها احترازيا عثر على سيجارة ملغومة بالحشيش وهي مستخدمة، كما عثر على كيسين كيميكال، وعند الاستعلام عنها تبين ان الفتاة مسجل ضدها عدة قضايا منها سرقة وخيانة الأمانة وايضا مدينة بمبلغ 2500 دينار. واستطاعت احدى دوريات امن الفروانية ضبط وافدة اوروبية برفقة مواطن وكانا بحالة غير طبيعية بسبب تعاطي الخمور، وعند إيقافه من قبل احدى الدوريات اتضح انهما في حالة غير طبيعية، وعند تفتيشهما احترازيا عثر على 7 حبات مخدرة من نوع (لاريكا).

أما رجال امن حولي فقد استطاعوا ضبط شاب مواطن اثناء تجوله في منطقة بيان، حيث اشتبهوا فيه وعند إيقافه للتأكد منه ظهرت عليه علامات الارتباك والخوف وعند التدقيق والتفتيش عثر بحوزته على سيجارة ملغومة بالحشيش ومستخدمة، كما عثر على 3 حبات ومبلغ 247 دينارا، وعلى ذلك تمت إحالة المضبوطين الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك للتحقيق.