الشويع: نستهدف الحد من أعمال الاستهتار والرعونة في القيادة

أسفرت الحملات المرورية التي أشرف على تنفيذها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع على جميع مناطق الكويت وشاركت فيها جميع إدارات المرور وإدارات العمليات التابعة لقطاع المرور عن تحرير 2928 مخالفة مرورية متنوعة وإحالة 132 مركبة إلى كراج الحجز وحجز 55 مخالفا في نظارة المرور وإحالة اثنين إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وكذلك إحالة 3 أحداث إلى الجهات المعنية. وأكد اللواء الشويع ان الحملات المرورية مستمرة على جميع المناطق للحد من أعمال الاستهتار والرعونة في القيادة والعمل على تطبيق القانون لحماية مستخدمي الطريق، مشددا على أن رجال المرور من خلال الدوريات الثابتة والمتحركة يرصدون السلوكيات الخاطئة ويقومون بتحرير المخالفات المباشرة وغير المباشرة حتى يكون هذا رادع للمخالفين.

يذكر ان الحملات استمرت 12 ساعة اعتبارا من الخامسة مساء اول من امس الخميس وحتى الخامسة فجر امس الجمعة. وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني استمرار الحملات التوعوية في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وموقع وزارة الداخلية واللوحات الإرشادية في الشوارع من أجل زيادة الوعي والثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق والعمل على حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.