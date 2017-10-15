انتقل إلى رحمة الله تعالى، المغفور له بإذن الله، أنور (27 عاماً) نجل الإعلامي جعفر محمد ، وذلك إثر حادث مروري مروع على طريق الدائري السابع.

وقد وقع الحادث في الساعات الأولى من صباح امس (السبت)، حيث اصطدمت سيارة الفقيد (رحمه الله) بإحدى الشاحنات التابعة للبلدية، وعلى الفور توجهت سيارات الطوارئ الطبية ودوريات الأمن إلى موقع الحادث، وتم نقل جثمان الفقيد إلى الطب الشرعي وفتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث الأليم.

وبهذه المناسبة الحزينة، تتقدم «الأنباء» إلى الزميل الإعلامي جعفر محمد وأسرته الكريمة بأحر التعازي، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهمهم الصبر والسلوان.

(إنا لله وإنا إليه راجعون).