أحمد خميس

أسفر حريق شب في بناية قديمة في منطقة سلوى عن مصرع وافد وإصابة نحو ٢٦ شخصا، وبحسب بيان صادر عن إدارة الطوارئ الطبية، فقد ورد بلاغ إلى عمليات الطوارئ الطبية بوزارة الصحة عن وجود حريق في منطقة سلوى، وعلى الفور تم إرسال ١٥ سيارة إسعاف للموقع واستعداد مستشفى مبارك وغرفة الطوارئ المركزي، وتبين أنه عبارة عن حريق في الدور الأول بمنزل قديم مكون من ٣ أدوار وامتد إلى الدور الثاني، ما أدى إلى انحشار أشخاص، وقد تم تقديم الرعاية الطبية لـ ٢٦ مصابا منهم ١٥ تم تقديم الرعاية الطبية لهم ونقلهم إلى المستشفيات ٦ حالات رجال و٣ حالات نساء (اختناق)، ٣ حالات رجال تم إدخالهم العناية المركزة، وحالة واحدة وفاة، وحالة واحدة من رجال الإطفاء (اختناق).

وتم تقديم الرعاية الطبية لـ ١١ حالة في الموقع منهم ٥ حالات من رجال الإطفاء (اختناق)، وتم فتح تحقيق من قبل رجال الإطفاء لمعرفة سبب الحريق، حيث تم تشكيل لجنة لفحص موقع الحريق وما تخلف عنه بهدف الوقوف على أسبابه.