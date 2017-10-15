هاني الظفيري

بعد نحو 9 أيام على هــروب قاتــل الــبــدون بـ 4 طلقات في الصليبية، استطاع قطاع البحث الجنائي إغلاق ملف القضية بضبط القاتل وهو مواطن يـدعى (س.م) (37 عاما) حيث كان متواريا عن الأنظار في بر السالمي.

وبحسب مصدر امني، فإن القاتل اعترف أمام رجال مباحث الجهراء بأنه وصل الى قناعة راسخة بأن القتيل ما يجب ان يبقى على قيد الحياة بعد ان دمر حياته بالسحر وتسبب له في مشكلات جمة بما فعله بحقه، لذا خطط لقتله وأقدم قبل عام على إطلاق النار على المجني عليه، حيث اطلق عليه 3 طلقات، أما قبل 9 أيام فجاءت النتيجة كما خطط لها وتوفي المجني عليه متأثرا بالطلقات التي سددت اليه.

يشار الى ان القضية حظيت باهتمام كبير من قبل مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان ورجال مباحث الجهراء الذين عملوا خلال الفترة الماضية على ضبط المتهم، الى ذلك أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن القضية قالت فيه: إن قطاع الأمن الجنائي متمثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكن من الكشف عن ظروف ملابسات جريمة قتل الصليبية التي راح ضحيتها شخص من المقيمين بصورة غير قانونية.

كانت الجريمة وقعت الخميس 5 أكتوبر الجاري حيث ورد بلاغ عن وجود اطلاق نار، وعلى الفور تم التحرك إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة أحد الاشخاص نتيجة تعرضه لطلقات نارية عمدا من قبل شخص لاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة.

وبعد جمع الاستدلالات والتحريات حول الواقعة تبين ضلوع أحد المواطنين في ارتكاب الجريمة، حيث تم ضبط مركبته متوقفة في منطقة الفردوس، وخلال تفتيشها عثر على سلاح ناري اثبتت الادارة العامة للادلة الجنائية أنه السلاح المستخدم في الجريمة، وبعد البحث والتحري تمت معرفة مكان تواجد المتهم، وعمل عدة أكمنة للايقاع به حيث تمت مداهمة أحد المخيمات في بر السالمي وتم القاء القبض عليه، وجار إحالته والمضبوطات الى جهة الاختصاص.