محمد الجلاهمة ـ عبدالله قنيص

أنهى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية نشاط أخطر عصابة للاتجار بالبشر بعد إلقاء القبض على التشكيل الرباعي المؤلف من مواطن وبدون ووافدين تبين انهم اجبروا نحو 26 وافدا من جنسيات مختلفة على ارتداء ملابس نسائية ووضع مكياج وتقديم خدمات محرمة الى الزبائن خلال عملهم في معهدين للمساج في منطقتي المهبولة وأبوحليفة.

وبحسب مصدر أمني فإن معلومات وردت الى مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان عن استغلال معهدين للمساج في تقديم خدمات محرمة للزبائن، فتم الإيعاز الى مباحث الأحمدي للقيام بالمهمة، واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية لضبط التشكيل العصابي والقضاء على نشاطه.

وقال المصدر الأمني ان معلومات سرية وردت تفيد بقيام تشكيل عصابي باحتجاز مجموعة من الآسيويين وإجبارهم على العمل بمعهدين في منطقتي المهبولة وأبوحليفة، وكشفت التحريات عن ان التشكيل العصابي يضم مواطنا من مواليد 1988 و«بدون» في نهاية الخمسينيات وآسيويين، كذلك كشفت التحريات ان صاحب المعهدين يقوم بمعاونة البدون والآسيويين بالاعتداء بالضرب على العاملين، والاعتداء الجنسي على بعضهم وإجبارهم على وضع مساحيق تجميل وارتداء ملابس نسائية وتقديم المتعة المحرمة للزبائن، بالإضافة الى عدم اعطائهم مستحقاتهم، وتواصلت المباحث بالفعل مع 26 عاملا من الجنسية الآسيوية تعرضوا لجميع تلك الانتهاكات، مؤكدين رغبتهم في تسجيل قضايا ضد صاحب المعهدين ومعاونيه.