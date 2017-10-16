هاني الظفيري

اقتيد 3 مواطنين الى مخفر الجليب لاتهامهم بتبادل الضرب فيما بينهم الى جانب تهمة الاشتباه في السكر البين لاحداهم، هذا وأرفق المتشاجرون الثلاثة تقارير طبية فيما تبين من خلال التحقيقات وكذلك بعد الاستعانة بكاميرات المراقبة ان هناك سيدة كانت من بين المتشاجرين ولكنها هربت الى جهة غير معلومة.

وبحسب مصدر امني، فإن ضابط امن المطار قد رصد تبادل ضرب عنيف مقابل بوابة «القادمون» حيث تم استدعاء قوة للسيطرة على المتشاجرين، وتبين انهم كويتيون، الاول يدعى «م.ش» من مواليد 1984 والثاني «س.م» من مواليد 1980 والثالث «ح.م» من مواليد 1982 وهناك اشتباه في انه في حالة سكر، هذا وفتح تحقيق للوقوف على اسباب المشاجرة وملابساتها.