قادت المصادفة او بالاحرى عدم حمل اثبات وافد مصري الى اكتشاف انه ومرافقه يتاجران بالمواد المخدرة، فتمت احالتهما الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات، وارفق في ملف الاحالة لمبة محترقة وحقيبة تبين ان بداخلها 8 اكياس ذات لون بنفسجي وبقايا مواد مخدرة وعلبتي سجائر، بالاضافة الى كيس يرجح وجود مواد مخدرة بداخله و21 كيسا متوسطة و5 اكياس شفافة.

وبحسب مصدر امني، فإن حملة لامن الفروانية اوقفت مركبة بها شخصان، وبسؤالهما عن هويتيهما تبين ان احدهما لا يحوز هوية، وبالاستعلام عنه عن طريق الاسم ظهر انه مطلوب طلب احضار مدين بمبلغ 112 دينارا وعند تفتيشه احترازيا لصعود الدورية تم لمس شيء مستطيل الشكل في جيبه الايمن، فتم طلب اخراجه للتأكد منه وتبين انه ميزان حساس كذلك ادوات تعاط في جيبه الايسر (لمبة محترقة) من الاسفل، وتم على اثرها تفتيش المركبة وشوهدت حقيبة صغيرة لونها كحلي مطرزة بلون برتقالي في المقعد نفسه الذي يجلس فيه (يمين السائق)، فتم فتح الحقيبة وتبين ان بداخلها 8 اكياس توجد داخلها بقايا يشتبه بأنها مواد مخدرة، كذلك علبتان للف السجائر تحمل اسم teilite بنفسجي، بالاضافة الى كيس كبير الحجم بداخله مادة يشتبه بأنها مخدرة، كذلك كيس اصغر منه يوجد به مادة يشتبه بأنها smk، كذلك كيس اصغر به مواد يشتبه بأنها مخدرة جميعها خضراء، كذلك كيس آخر توجد به مادة بيضاء يشتبه بأنها مواد مخدرة، كذلك امبوب بلون ابيض واصفر ووردي، كذلك امبوب ابيض وشفاف وولاعة غاز ومقص و21 كيسا متوسط الحجم وكذلك 15 كيسا شفافا صغيرا.