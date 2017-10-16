تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بناء على توجيهات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح من ضبط مكتب وهمي للعمالة المنزلية وألقت القبض على 7 أفريقيات مخالفات لقانون الإقامة.

وكانت معلومة قد وردت الى إدارة البحث والتحري تفيد بوجود مكتب عمالة منزلية وهمي يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين والوافدين. وعلى ضوء ذلك تم تكثيف التحريات وجمع الاستدلالات التي أكدت صحة المعلومات.

وتبين ان القائمين على المكتب الوهمي يقومون بالاتفاق مع المواطنين والمقيمين علي توفير خدم مقابل مبالغ مالية وإعطاء المواطن او الوافد سند قبض وإيهامه انه مكتب خدم للعمالة المنزلية رسمي، إلا ان التحريات أكدت انه وهمي وبعد استصدار الإذن القانوني، قامت إدارة البحث والتحري بعمل كمين محكم، حيث تم ضبط عدد 7 إناث من جنسية أفريقية مخالفات لقانون الإقامة، وبالتحقيق معهن اعترفن بأنهن لا يعملن لدى كفلائهن، وأنهن يعملن بنظام الخدم اليومي وبالاستعلام عنهن بجهاز الحاسب الآلي تبين أنهن مسجل عليهن بلاغات تغيب ومطلوبات على ذمة قضايا أخرى، وجار إحالتهن لجهة الاختصاص لعمل اللازم بحقهن.

من جهة أخرى، وخلال جولة تفتيشية في منطقة جليب الشيوخ، اشتبه رجال إدارة البحث والتحري في شخصين، وباستيقافهما تبين انهما مخالفان لقانون الإقامة وتم التحفظ عليهما ونقلهما الى الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.