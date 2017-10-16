هاني الظفيري

أحيل وافد هندي الى ادارة الإبعاد الاداري بعد ضبطه متلبسا بالاتجار بالمواد المسكرة. وبحسب مصدر امني فإن معلومات وردت الى رجال امن الفروانية عن وافد يتخذ من ساحة ترابية مقرا لبيع المواد المسكرة، فتم الايعاز الى إحدى دوريات امن الفروانية برصد الوافد حينما يأتي لبيع المواد المسكرة لزبائنه من الآسيويين ليتم ضبطه والعثور بحوزته على 37 قنينة خمر محلية.

من جهة اخرى، القي القبض على هندي آخر في منطقة خيطان، حيث كان يحمل كيسا ويقوم بسحب حقيبة ذات عجلات، فتم استيقافه للاشتباه، وعثر على زجاجات بالكيس بها مواد مسكرة فرنسية الصنع، وتم فتحها للتأكد من رائحتها، وبعد اصطحابه الى المخفر تم فتح الحقيبة حيث عثر على قناني مياه معدنية مملوءة بخمور محلية و14 قنينة بها خمر مستوردة، وتمت إحالته الى «المكافحة»، ومن المرجح ان يتم إبعاده.