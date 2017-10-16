أحمد خميس

توفي خليجي من مواليد 1984 في حادث دهس بين منطقتي المهبولة والفنطاس، فيما احتجز بنغالي في مخفر شرطة أبوحليفة على خلفية الدهس.

وبحسب مصدر أمني، فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا بوقوع حادث دهس، فتوجه رجال الأمن والطوارئ الطبية إلى موقع البلاغ، وتبين أن المدهوس لفظ أنفاسه الأخيرة، وأفاد الداهس وهو من مواليد 1992 بأن الخليجي مر أمام مركبته فجأة، ولم يتمكن من السيطرة على سيارته، وسجلت قضية دهس ووفاة.

من جهة أخرى، توفي مواطن سبعيني في حادث دهس في منطقة بيان، وتوقف الداهس وهو مواطن، وأكد أنه فوجئ بالمسن يقطع الطريق.

وتم احتجازه وتسجيل قضية وأحالتها إلى جهة الاختصاص.