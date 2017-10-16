أحمد خميس

استنفـــرت إدارة المتفجرات يوم امس اثر بلاغ عن وجود لغم في منطقة العبدلي وتحديدا على طريق اللياح، والطريف في البلاغ ان حالة الاستنفار انتهت الى حمل اللغم الذي تبين انه مجرد جركن، وبحسب مصدر امني فإن بلاغا ورد الى عمليات الداخلية عن وجود لغم على الأرجح خاص بالآليات الثقيلة وانه شبه مدفون في الرمال، وعلى الفور توجه الى موقع البلاغ رجال الأمن الذين أقاموا سياجا حول «اللغم» لحين وصول عناصر ادارة المتفجرات، الذين اكتشفوا ان اللغم مجرد جــركن تظهــر مقـدمته بشكل يوحي بأنه لغم.

وتم تسجيل اثبات حالة بالواقعة في مخفر القشعانية بعد الانتهاء من رفع الجركن الذي أثار الخوف في نفس المبلغ.