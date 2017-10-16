اسفرت الحملات المفاجئة التى قامت بها الإدارة العامة للمرورفي جميع المحافظات خلال الفترة من 8 - 10/14/ /2017 عن تحرير (25636) مخالفة وحجز 463 مركبة و 8 دراجات، كما تم إدخال عدد (24) شخصاً إلى نظارة المرور لارتكابهم مخالفات جسيمة، من جانبها أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني استمرار الحملات المرورية المفاجئة لضبط الحركة المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها للحد من المخالفات الجسيمة والإسهام في المحافظة على أرواح قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين والقضاء على كافة الظواهر السلبية.