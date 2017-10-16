

اكدت وزارة الداخلية اليوم انه تم الاتفاق بين الادارة العامة للمرور والمحكمة الكلية على ان المخالفات المرورية لن تسقط بالتقادم بعد الان.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الامني بـ"الداخلية" عقب اجتماع تنسيقي بين رئيس المحكمة الكلية المستشار د.عادل بورسلي ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع لبحث الية العمل للسنة القضائية (2017- 2018) لإنهاء نحو 500 ألف مخالفة مرورية متراكمة ووضع خطة عمل لصدور أحكام قضائية بشأنها.

وأعرب اللواء الشويع عن الشكر والتقدير للمستشار بورسلي وجميع العاملين بالسلطة القضائية على الجهود المبذولة والتعاون المستمر فيما يتعلق بالقضايا المرورية التي تم إنجازها في شهر مايو من السنة القضائية 2016-2017 وإصدار أحكام قضائية لعدد 170 ألف مخالفة مرورية.

وذكرت "الداخلية" ان الاجتماع يأتي في اطار التنسيق والتعاون المستمر مع السلطة القضائية متمثلة في المحكمة الكلية لضمان سرعة الفصل في دعاوى المرور والتسهيل على المواطنين والمقيمين.