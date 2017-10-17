التقى رئيس المحكمة الكلية المستشار د.عادل بورسلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد سالم الشويع وذلك في اطار التنسيق والتعاون المستمر مع السلطة القضائية متمثلة في المحكمة الكلية ومن اجل ضمان سرعة الفصل في دعاوى المرور والتسهيل على المواطنين والمقيمين.

وفي بداية اللقاء أعرب اللواء الشويع عن تقديره للمستشار بورسلي وجميع العاملين بالسلطة القضائية على الجهود المبذولة والتعاون المستمر فيما يتعلق بالقضايا المرورية التي تم إنجازها في مايو من السنة القضائية 2016-2017 وإصدار أحكام قضائية لعدد 170 ألف مخالفة مرورية.

وبحث الجانبان آلية العمل للسنة القضائية ٢٠١٧ - ٢٠١٨ لإنهاء نحو ٥٠٠ ألف مخالفة مرورية متراكمة ووضع خطة عمل لصدور أحكام قضائية بشأنها، كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن المخالفات المرورية لا تسقط بالتقادم بعد الآن.

وحضر اللقاء عضوا المكتب الفني في المحكمة الكلية المستشار محمد طلبة والمستشار عبدالعزيز الغيث ومدير إدارة تحقيق المخالفات المرورية بالإنابة العقيد محمد السعيدي، ورئيس ادعاء المخالفات المرورية بالإنابة العقيد صالح السهلي.