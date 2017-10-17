هاني الظفيري ـ عبدالله قنيص

«هروب من الدورية والاستــهتار، والرعــونـــة، والدخول عكس السير، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والصعود فوق الرصيف المبلط، وعدم الانتباه اثناء القيادة» تلك 6 مخالفات سجلت لمواطن قبل أن يحال إلى الادارة العامة لمكافحة المخدرات لتعاطي المواد المخدرة وحيازتها.

وبحسب مصدر أمني، فإن إحدى دوريات أمن الأحمدي وخلال جولة لها رصدت مركبة متوقفة في ساحة ترابية بين شجرتين، وعند الاقتراب منها قام قائدها بالهرب بشكل مريع وتمت مطاردته وضبطه وتبين انه في حالة غير طبيعية وبحوزته 4 حبوب يشتبه في أنها مخدرة.

من جهة اخرى، أوقف رجال أمن محافظة حولي بتعليمات من اللواء عابدين العابدين شابا من «البدون» حاول الاعتداء على رجال الأمن بعد ضبطه في منطقة سلوى وبحوزته 280 حبة مخدرة.

وقال مصدر امني إن دورية تابعة لأمن حولي اشتبهت في شخص وعند توقيفه حاول إخفاء حقيبة يد وعند الطلب منه فتحها رفض في بداية الأمر، محاولا مقاومة رجال الأمن فسقط منها عدد من الحبوب المخدرة واتضح ان الشخص من «البدون» وبإحصاء عدد الحبوب تبين انها 280 حبة وتم رفع تقرير بالواقعة وتسجيل قضية وإحالته الى «المكافحة».