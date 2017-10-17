مشاري المطيري

اسفرت الحملات المفاجئة التي قامت بها الإدارة العامة للمرور في جميع المحافظات خلال الفترة من 8 حتى ١٤ الجاري عن تحرير 25636 مخالفة وحجز 463 مركبة و 8 دراجات، كما تم إدخال 24 شخصا إلى نظارة المرور لارتكابهم مخالفات جسيمة.

من جانبها، أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني استمرار الحملات المرورية المفاجئة لضبط الحركة المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها للحد من المخالفات الجسيمة والإسهام في المحافظة على أرواح قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين والقضاء على كل الظواهر السلبية.