هاني الظفيري

أوقف رجال دوريات أمن الفروانية وافدا من الجنسية البنغالية قبل أن يقوم بـ «دفن» كيس صغير الحجم في إحدى الساحات الترابية بمنطقة الفروانية وتمت إحالة المتهم إلى جهة الاختصاص.

وقال مصدر امني ان رجال دوريات الأمن كانوا في جولة اعتيادية في منطقة الفروانية وتمت مشاهدة شخص يقوم بحفر حفرة بجانب إحدى المركبات المهملة في ساحة وعند اقتراب الدورية منه قام بالقاء الكيس وهرب جريا على الأقدام فتمت مطاردته واتضح أنه وافد بنغالي وأن الكيس الذي أراد أن يقوم بدفنه بداخله كيس صغير يحتوي على مادتي الهيروين والشبو فتم التحفظ على الكمية.

واعترف البنغالي في التحقيقات الأولية بأنه يقوم بالاتفاق مع ابناء جلدته على موقع الممنوعات وتوجيه الاشخاص الراغبين في الشراء إلى الحفرة ووضع المبالغ المتفق عليها.

من جهة اخرى، أسعف شاب من فئة غير محددي الجنسية الى مستشفى الجهراء بعد محاولته التهجم على المارة ورجال الأمن في احد طرقات المحافظة، حيث تبين انه في حالة سكر بين وأحيل الى جهة الاختصاص.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد من المارة عن شخص في حالة غير طبيعية، وعند وصول دوريات الأمن أفاد بأن الشخص كان يقول للمارة «مسجل سيارتي خربان»، وحاول الاعتداء على رجال الأمن، وتبين ان الخمر لعبت برأسه، وعليه تم نقله الى المستشفى وتعامل معه مدير عمليات المستشفى احمد عطية ومسؤول السجلات احمد تركي وتم تسجيل قضية في مخفر الجهراء الشمالي.