أحمد خميس ـ محمد الدشيش

سرق لص مجهول 6 آلاف دينار من مركبة «دلال» للسيارات من فئة غير محددي الجنسية، حيث كان الدلال قد توقف بمركبته لعدة دقائق ونزل منها للاتفاق على شراء كمية اخشاب بمنطقة أمغرة، وعند عودته إلى مركبته اكتشف بأن مجهولا فتح الدرج الامامي بالسيارة الذي يحتوي هذا المبلغ وسرقه وتوارى عن الانظار إلى جهة غير معلومة، وقام البدون بالتوجه إلى مخفر الصليبية وسجل قضية بذلك.

من جهة اخرى، أحال رجال أمن المنشآت من خلال الرقابة الأمنية لميناء الأحمدي وافدين احدهما أفغاني الجنسية والآخر مصري.

وأفادت مصادر أمنية بأن الوافدين حاولا الدخول الى منطقة محظورة، بعد ان قاما بالتخفي عن رجال الأمن عند البوابة الرئيسية للميناء، حيث كان الأفغاني يحمل تصريحا بالدخول الى هذه المنطقة ولكن التصريح باسم شخص أفغاني آخر، لكنه دخل بمعرفة الوافد المصري الذي كان معه.

وأمر وكيل نيابة الأحمدي بحجز المتهمين وإحالتهما الى سرايا النيابة بعد التحقيق معهما ورفع تقرير بذلك بتسجيل قضية تزوير.