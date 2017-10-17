عبدالكريم أحمد

قررت محكمة الجنايات امس تأجيل محاكمة الإعلامي حامد بويابس بدعوى الإساءة إلى مسند الإمارة، إلى السادس من نوفمبر المقبل، رافضة طلب إخلاء سبيله.

وتخللت الجلسة مثول بويابس حيث قالت له هيئة المحكمة إنه متهم بالتطاول على مسند الإمارة، فأجاب بالنفي، وأنه من خلال محاميه، سيقوم بتفنيد الاتهام خلال المرافعة بالجلسات المقبلة.

وطالب بويابس المحكمة بإخلاء سبيله لافتا إلى أن لديه ابنين وابنة يدرسون في أميركا ويتواصل معهم، كما طالب دفاعه بذلك، مشيرين إلى أنه سبق أن أخلي سبيله بقضية سابقة ولما صدر ضده حكم بالحبس امتثل له ونفذه حينها.

وقال المحامي رفاعي علوش لـ«الأنباء»: إن التغريدة محل الاتهام لها ظروفها التي سنبينها للمحكمة، مؤكدا ان اتهام ضابط الواقعة جاء نتيجة تفسير واستنتاج شخصيين منه وسنثبت عدم صحتهما أمام المحكمة.