محمد الدشيش

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالغاء حكم صدر ضد وافدين بالسجن 3 سنوات غيابيا للأول وحضوريا للثاني، كما تم الغاء تغريمهما بثلاثة آلاف دينار لكل منهما على خلفية ضبط مؤثرات عقلية بحوزتهما.

من جانبه، اشاد محامي المتهمين عبدالله فازع بحكم الاستئناف، مشيرا الى ان دفاع المتهمين قام باستئناف الاحكام في الموعد وتم قبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالامتناع عن النطق بعقاب المذكورين عما نسب اليهما مع تقديم تعهد كتابي مصحوب بكفالة قدرها 100 دينار يلتزمان فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنة وبمصادرة المؤثر العقلي وبمصادرة رخصة قيادة الاول لمدة سنة.