محمد الجلاهمة - أحمد خميس - محمد الدشيش

شهدت منطقتا السالمية والجليب امس الأول وأمس حريقين مأساويين أوديا بحياة 5 أطفال منهم 4 أطفال آسيويين وطفل سوري الى جانب امرأة آسيوية، فيما اكد مدير ادارة العلاقات العامة في الإطفاء العقيد خليل الأمير ان معظم الحرائق التي تخلّف ضحايا تظهر فيها المخالفات جلية، داعيا مُلاك البنايات الاستثمارية الى الالتزام بالقانون والتأكد من انسيابية الحركة في املاكهم ووقف اي تجاوز للقانون واشتراطات السلامة.

وبحسب بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة في الإطفاء بأن حريق السالمية تلقت الداخلية بلاغا بشأنه في الواحدة والربع ووصل أول مركز بعد 4 دقائق من اندلاعه ليتبين انه حريق في الطابق الرابع وتم انقاذ 9 كانوا محاصرين بفعل الدخان وألسنة اللهب، إلا ان 5 من بين التسعة وهم آسيويون توفوا لدى وصولهم الى مستشفيي مبارك الكبير والأميري.

وأكد البيان ان فرق الإطفاء رصدت مخالفات تمثلت في تخزين عشوائي في بيت الدرج، ووجود اسفنج ومواد اخرى تعوق الهروب في سلم الطوارئ، وحضر عدد من قيادات الإطفاء منهم نائب المدير العام لشؤون المكافحة اللواء جمال البليهيص.

وأفاد مصدر لـ «الأنباء» بأن المتوفين الـ 5 تم انقاذهم في سطح المنزل الذي شُيدت فيه شقتان ولم يعرف مدى قانونية بنائهما أعلى السطح، وكانت إحداهما مسرحاً للوفيات الخمس.

إلى ذلك، قالت إدارة الطوارئ الطبية ان 18 سيارة إسعاف توجهت الى موضع حريق السالمية وأن المتوفين هم الأم 35 عاما وطفلة 14 عاما وأخرى 10 سنوات وطفلان 12 و4 سنوات.

أما بالنسبة لحريق الجليب، فقد اسفر عن وفاة طفل رضيع (عامين) سوري وإصابة 4 من أشقائه وذلك اثر حريق تعامل معه رجال الإطفاء في شقة تقع في الطابق الثاني، وجار معرفة سبب الحريق.