عبدالله قنيص

أمر مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان بتوجيه تهمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات وقضية نصب واحتيال لوافد مصري يعمل محصلا بعد ان اختلق واقعة تعرضه للسلب بالضرب وسرقة 2100 دينار.

وكان الوافد أبلغ الأجهزة الأمنية ان مجهولين أوقفوه مقابل أسواق القرين وسلبوه باستخدام «موس» 2100 دينار هي عبارة عن مدخول عدد من المقاهي، حيث يعمل محصلا، كما ارفق الوافد تقريرا طبيا يشير الى جروح قطعية.

وقال المصدر: اشتم رجال مبارك الكبير رائحة الكذب ولكشف ذلك تم عمل طابور وهمي لأشخاص ذكروا له انهم اللصوص ليقوم بتحديد شخصين، وحينما تأكد لرجال المباحث من كذبه تمت إعادة التحقيق معه ليعترف بأنه كان يمر بضائقة مالية وأرسل المبلغ المسروق الى أسرته.

واعترف الوافد أمام رجال مباحث مبارك الكبير بأنه قام بالتوجه الى منطقة قريبة من أسواق القرين تخلو من الكاميرات ومن ثم قام بضرب نفسه بـ «موس» بدعوى انه سُلب بالإكراه، ومثّل كيفية ارتكابه لواقعة السلب المزيفة، مشيرا الى انه كان يعتقد بأن القضية ستسجل ضد مجهول وانه سيظفر بالمبلغ.