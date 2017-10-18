محمد الجلاهمة - أحمد خميس

تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من إلقاء القبض على عنصرين تابعين لشبكة منظمة دولية متخصصة في النصب والاحتيال وغسل الأموال، الأول جنوب أفريقي، والثاني نيجيري صادر بحقه حكم من محكمة الجنايات بالحبس 10 سنوات.

وذكر مصدر أمني ان الشبكة الدولية كانت تقوم بتوجيه رسائل للمواطنين والمقيمين عبر الشبكة العنكبوتية واستدراجهم عبر«فيسبوك» حيث يقومون في البداية بمحاولة إنشاء علاقة صداقة ومن ثم الحصول على البيانات الشخصية للأفراد وطلب مساعدتهم في عملية نقل الأموال التي بحوزة أعضاء شبكة الاحتيال بدعوى الرغبة في الإقامة الدائمة بالكويت، وعليه تقوم الشبكة بتحرير بوالص شحن مزورة عن طريق تعبئتها يدويا لإيهام المواطنين والمقيمين بوجود شحنة في طريقها إلى الضحايا تحتوي على ملايين الدولارات مرسلة من إحدى الدول عن طريق شركة شحن، ونفذت الشبكة بالفعل العديد من الجرائم بحق المواطنين والمقيمين من خلال وسائل جذب متعددة ومن خلال عرض دولارات حقيقية وإضافة المواد الكيميائية عليها ذات اللونين الأسود والأخضر لإخفاء معالم العملة.