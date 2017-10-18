شن قطاع الأمن العام برئاسة الوكيل المساعد اللواء ابراهيم الطراح عدة حملات أمنية مفاجئة بهدف فرض هيبة القانون أسفرت عن ضبط 190 شخصا مطلوبا ومخالفا و26 عثر بحوزتهم على مواد مخدرة وخمور وتم حجز 18 مركبة وأخرى مطلوبة وتحرير 77 مخالفة مرورية وتلقي 100 بلاغ وتنفيذ 64 ثبوتا أمنيا.

ففي حولي شنت مديرية الأمن عدة حملات تفتيشية وكثفت الدوريات الأمنية في نطاق المحافظة لفرض هيبة القانون تنفيذا للخطة الأمنية التي تم وضعها لضبط الأمن وإزالة المظاهر غير الحضارية والمخالفة للنظم والقوانين من أجل المحافظة على أمن المواطنين والمقيمين، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 113 شخصا مطلوبا ومخالفا انتهاء إقامة وبدون إثبات وتغيب و7 حيازة مخدرات.

وفي الاحمدي قامت مديرية الأمن بعمل عدة حملات تفتيشية أسفرت عن ضبط 18 مركبة مطلوبة، وضبط 21 شخصا مخالفا لقوانين الإقامة (بدون إثبات وانتهاء إقامة ومطلوبين) و9 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وبحالة غير طبيعية. وفي مديرية أمن محافظة الفروانية تم ضبط 2 حيازة مخدرات وحالة سكر.

وفي مديرية أمن محافظة العاصمة تم ضبط 10 أشخاص مطلوبين و4 حيازة خمور و14 بدون إثبات وتحرير 77 مخالفة مرورية وتقديم 12 مساعدة إنسانية.

من جانبها، قامت إدارة عمليات الأمن العام بعمل عدة حملات تفتيشية أسفرت تلك الحملات عن ضبط 9 أشخاص و4 اشتباه بحيازة مواد مخدرة و1 خمور. وأحيل جميع الأشخاص مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص.