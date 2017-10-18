مشاري المطيري

قدم النقيب محمد المطيري ضابط قسم الـتـوعـــويـة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات محاضرة مدعومة بعرض مرئي تناول فيها العديد من المحاور التي تتعلق بالمخدرات وخطرها وكيفية الوقاية منها وأشكالها، كما تناول دور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ردع المجرمين ومروجي المخدرات وسعي الإدارة الدائم إلى الحد من انتشار المخدرات بكل أنواعها والعمل على حماية أفراد المجتمع من هذه السموم وعدم السماح للمجرمين ومروجي المخدرات نفاد هذه السموم إلى شبابنا وردعهم بجميع الطرق والوسائل.

جاء ذلك في فعالية توعوية أقيمت بمدرسة الكويت الإنجليزية حول أضرار ومخاطر المخدرات وقد حضرها عدد من الطلاب والطالبات وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالمدرسة.

وتـحـدث د.عــابــد عـبدالحـمـيد بـالـلـغة الإنجليزية عن أنواع المخدرات واختص حديثه حول العقاقير الطبية التي توصف كعلاج لبعض الأمراض وهو مؤشر خطر يجعلهم يقعون فريسة للإدمان ما يجعلهم يتجهون إلى المخدرات الأخطر.

وتطرق إلى خطر المخدرات باختلاف أنواعها وأشكالها وكيفية مكافحتها والتصدي لها وآثارها المدمرة على الإنسانية والمجتمع.

وأشار إلى ان القانون أقر عقوبات مشددة لكل من تسول له نفسه بترويج مثل هذه السموم، داعيا أي شخص أن يسارع بالإبلاغ عن أي شخص يتاجر أو يروج لهذه السموم التي

تفتك بعقول وأجساد أبنائنا.